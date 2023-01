Napoli-Juventus, allo stadio c'è anche l'attore Omar Sy

Spunta anche un volto noto del cinema al Maradona questa sera per Napoli-Juventus. Ospite del Napoli, infatti, c'è Omar Sy, noto attoro francese, conosciuto dal grande pubblico per le sue interpretazioni in Quasi amici al cinema e "Lupin", fortunata serie tv Netflix. All'intervallo Aurelio De Laurentiis ha consegnato all'attore una maglia azzurra personalizzata con tanto di numero 10: «Abbiamo un nuovo tifoso» ha scritto il club sui social.