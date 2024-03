Napoli-Juventus, le voci dei tifosi al Maradona: «Siamo forti! Vinciamo 2-0»

Per il Napoli di Fracesco Calzona, il treno per l'Europa passa inevitabilmente per la gara di questa sera: al Maradona gli azzurri - forti delle sei reti rifilate al Sassuolo mercoledì- ospitano la Juventus, che nelle ultime cinque di campionato ha trovato la vittoria solo in un'occasione.

Osimhen e compagni saranno spinti dalla carica degli oltre 50 mila attesi nell'impianto di Fuorigrotta, che non smettono di mostrare il proprio supporto alla squadra: «Io sono tifoso e quindi la vedo sempre bene, anche quando non sta andando bene», dice fiducioso Giuseppe all'esterno della curva A. «Al di là dell'avversario di mercoledì, ho visto un Napoli più convinto: una vittoria stasera sarebbe un gran bel biglietto da visita per Calzona».

Già, perché tolta la sfida col Barcellona - preparata in poco poco più di una mattinata - è questo il primo vero test importante per l'allenatore calabrese. «Per stasera sono positivo, il nuovo tecnico ci ha dato fiducia. Pronostico? Dico un 2-0 secco per gli azzurri», afferma senza nascondersi Lucio. «A questa Juve stasera diamo due gol!», gli fa eco un omonimo. «Nonostante gli alti e i bassi, credo in questa squadra. Siamo troppo forti!».

«Napoli-Juve è sempre una sfida particolare, qualunque sia il momento che vivono le due squadre.

Vinciamo noi, 2-1», chiosano in coro Antonio e Marco, pronti a prendere posto ai tornelli del settore distinti. L'attesa per il fischio d'inizio va consumandosi lentamente: per i tifosi è sempre lecito sognare.