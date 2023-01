Napoli, la trovata è geniale: in vendita le «mascherine» di Osimhen

Non smette mai di stupire la genialità del merchandising tutto napoletano: durante le ultime gare della squadra di Luciano Spalletti al Maradona, infatti, sono spuntati venditori ambulanti pronti a vendere ai tanti tifosi napoletani un nuovo oggetto di culto, una maschera per il volto come quella diventata famosa grazie a Victor Osimhen, beniamino del pubblico napoletano. L'azzurro veste la maschera ormai da un anno e ha trovato una regolarità invidiabile: ecco perché una mascherina può far bene anche ai tifosi, non per sicurezza ma per scaramanzia.