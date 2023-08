Napoli al via, le parole di Lady Garcia: «Sarà una stagione indimenticabile»

Il Napoli riparte da Frosinone con lo scudetto sulla maglia. A leggere le carte della stagione ci ha provato anche Francesca Brienza, la compagna di Rudi Garcia che seguirà per ora a distanza l'allenatore azzurro. «Parte oggi la stagione 2023/24 di Serie A. Professionalmente e privatamente posso dire di aver già vissuto stagioni davvero belle da ricordare ma quella a cui stiamo per assistere ho ragione di credere che sarà per me indimenticabile» le sue parole sui social «Se poi riuscirò a guardare, commentare o presentare un gran numero di partite come fatto in tutti questi anni, chi può dirlo. Buon campionato a tutti». La giornalista romana è in queste settimane in Francia in dolce attesa.