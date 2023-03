Napoli-Lazio 0-1: Sarri vince ​per la prima volta da ex al Maradona

Cade il Napoli, vince la Lazio di Sarri che per la prima volta passa da ex al Maradona. Decide un gol di Vecino, tiro fortissimo dalla distanza imprendibile per Meret.

Il Napoli sfiora il pareggio con la traversa colpita da Osimhen, nel proseguimento dell'azione Kim chiama Provedel a un grande intervento.

La prima sconfitta in campionato in casa, gli azzurri che perdono al "Maradona" dopo 11 mesi e vengono applauditi da tutto lo stadio al fischio finale per riprendere prontamente la corsa in testa alla classifica.

Una partita perfetta della Lazio in fase difensiva che è riuscita ad offuscare le fonti di gioco azzurre, in particolar modo Lobotka che è stato limitato nella costruzione della manovra. Anche Osimhen è stato ben tenuto da Patric e Romagnoli, limitato anche Kvaratstkhelia da Marusic.

Il Napoli è riuscito a creare meno azioni pericolose rispetto al solito grazie all'attenta disposizione difensiva della Lazio che si è affidata alle ripartenze. Vecino dopo aver già creato un grosso pericolo di testa in avvio di partita, sventato dal salvataggio di testa sulla linea in avvio di partita è stato poi l'uomo del match. Si ferma la capolista dopo una lunga serie positiva.