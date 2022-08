Napoli-Lecce 1-1: Elmas illude, l'eurogol di Colombo gela gli azzurri

Il Napoli bloccato sul pari dal Lecce: finisce 1-1 la sfida del "Maradona". Elmas sblocca il match chiudendo al meglio sul tiro-cross di Politano. Il pari lo firma Colombo con un eurogol, un sinistro impendibile da fuori area all'incrocio dei pali.

La prima emozione è il rigore parato da Meret a Colombo, una grande parata nell'angolo alla sua sinistra: il friulano ha parato il secondo tentativo dell'attaccante che aveva segnato il primo penalty calciando però prima che l'arbitro fischiasse). La prima vera occasione da gol del match arrivata per l'intervento in ritardo di Ndombele su Di Francesco.

Spalletti si affida a un turn over massiccio, cambia sei pedine rispetto alla formazione di Firenze che era la etsa delle prime due partite. Il tecnico si affida stavolta inizialmente al 4-2-3-1: Raspadori tra le linee alle spalle di Osimhen e Politano e Elmas esterni, a centrocampo Ndombele, centrale difensivo Ostigard (il migliore dei quattro esordienti dal primo minuto) e terzino sinistro Olivera. Ma il Napoli nel primo tempo non riesce a incidere in attacco creando poco in fase offensiva e concede un po' troppo al Lecce. Va meglio nella ripresa con l'ingresso in campo di Zielinski e Lobotka al posto di Raspadori e Ndombele e il ritorno al 4-3-3: il Napoli è pià equilibrato in campo, rischia meno e attacca con maggiore continità. Ma Falcone, il portiere del Lecce, è chiamato a una soa vera parata, di piede sul tiro di Di Lorenzo. Fuori due colpi di testa sotto misura di Osimhen. Spalletti inserisce Lozano (molto brillante) e negli ultimi minuti Simeone. Ma il Lecce resiste, finisce 1-1: il Napoli è terzo con Juve, Milan e Lazio a due punti dalla capolista

Le formazioni ufficiali

Napoli (4-2-3-1)

1 Meret, 22 Di Lorenzo, 55 Ostigard, 3 Kim Min-Jae, 17 Olivera; 99 Anguissa, 91 Ndombele; 21 Politano, 7 Elmas, 81 Raspadori; 9 Osimhen.

A disposizione: 12 Marfella, 30 Sirigu, 5 Juan Jesus, 6 Mario Rui, 11 Lozano, 13 Rrahmani, 18 Simeone, 20 Zielinski, 23 Zerbin, 59 Zanoli, 68 Lobotka, 70 Gaetano, 77 Kvaratskhelia. All. Spalletti.

Lecce (4-3-3)

30 Falcone; 17 Gendrey, 6 Baschirotto, 13 Tuia, 97 Pezzella; 14 Helgason, 42 Hjulmand, 7 Askildsen; 11 Di Francesco, 9 Colombo, 22 Banda.

A disposizione: 1 Bleve, 36 Samooja, 5 Pongracic, 8 Bistrovic, 16 Gonzalez, 19 Listkowski, 24 Frabotta, 25 Gallo, 26 Ciucci, 27 Strefezza, 29 Blin, 77 Ceesay, 80 Berisha, 93 Umtiti, 99 Rodriguez. All. Baroni.