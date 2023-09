Napoli, sulla maglia bianca per la Champions sparisce il disegno del Vesuvio

A inizio luglio De Laurentiis e sua figlia Valentina presentarono le nuove maglie del Napoli. Su quella bianca l'immagine stilizzata del Vesuvio, un segno di appartenenza ma anche un messaggio contro gli insulti che si registrano contro la squadra e la città in molti stadi.

Sul sito del club, però, si scopre che esiste un'altra versione della maglia bianca. Senza Vesuvio.

E' quella modello Euro che verrà indossata in occasione delle gare di Champions League, magari già a Braga mercoledì 20 in occasione della prima partita del Gruppo C. E questo perché la Uefa vieta qualsiasi simbolo - se non quelli degli sponsor - sulle divise da gioco.