È partita col botto la prevendita di Milan-Napoli, il primo dei due round di Champions League in programma mercoledì 12 allo stadio Meazza. La prima quota di tagliandi (in vendita a 68 euro) spetta agli abbonati azzurri, ovvero a coloro che nella scorsa estate - disinteressandosi del clima negativo che c'era intorno alla squadra dopo una serie di illustri partenze - avevano acquistato la tessera.

La novità importante, rispetto all'ultima partita contro l'Eintracht a Francoforte (dove molti tifosi avevano denunciato una serie di disagi per l'acquisto dei tagliandi e l'accesso allo stadio), è che nel settore ospiti potranno essere presenti soltanto tifosi in possesso della Fidelity Card. Le trasferte internazionali erano state finora open ma l'Osservatorio del Viminale ha emesso una determinazione martedì 4 aprile dedicata esclusivamente all'eccezionale doppio confronto Champions tra squadre italiane e ciò con l'obiettivo di evitare di impedire la trasferta ai tifosi ospiti.

Dunque, spazio sugli spalti del Meazza soltanto ai tifosi fidelizzati, ovvero agli abbonati o a chi acquisterà la tessera. Ma i napoletani non saranno concentrati soltanto nel settore Ospiti, così come accade sempre nelle trasferte in casa di Inter e Milan: in Lombardia c'è la più vasta concentrazione di sostenitori azzurri, dopo la Campania.

La determinazione dell'Osservatorio è arrivata a 48 ore dagli scontri accaduti nella Curva B dello stadio Maradona durante la partita di campionato contro il Milan: il Viminale è rigoroso sulle trasferte dei tifosi del Napoli.