Non solo Di Lorenzo, Meret e Politano impegnati con l'Italia di Mancini contro l'Inghilterra, stasera parte la caccia agli Europei di Elmas e Lobotka: il jolly azzurro sarà impegnato con la Macedonia del Nord contro Malta, partita dello stesso girone dell'Italia, il playmaker contro Lussemburgo. Elmas e Lobotka sono due pilastri della Macedonia del Nord e della Slovacchia che proveranno a centrare il traguardo in gironi sulla carta non semplici e per entrambi sarà fondamentale cominciare il cammino con una vittoria contro due formazioni sulla carta abbordabili.

E in nottata toccherà anche a Simeone nell'amichevole con l'Argentina contro Panama: il Cholito partirà dalla panchina e potrebbe entrare nel corso del match. Una bellissima notizia per lui la convocazione della Nazionale campione del Mondo, in precedenza con la Seleccion aveva collezionato 5 presenze segnando un gol nell'amichevole contro Guatemala.

Domani tocca a Zielinski con la Polonia a Varsavia contro la Repubblica Ceca, a Ostigard con la Norvegia a Malaga contro la Spagna, a Rrahmani con il Kosovo contro Israele e a Kvaratskhelia contro la Mongolia (salterà invece l'attesa sfida di lunedì prossimo di Kvara contro Haaland, perchè l'attaccante della Norvegia è stato costretto a fare ritorno a casa per infortunio).

Infortunio al ginocchio per Bereszynski con la Polonia: «Ha riportato una distorsione al ginocchio durante l'allenamento, infortunio non grave, più o meno due settimane di stop. D'intesa con il club azzurro resterà in ritiro con la nazionale ed effettuerà le terapie», il comunicato sul sito delle federazione polacca. Nulla di grave, quindi, per il terzino polacco: il responsabile lo staff medico azzurro sta seguendo la situazione e dal Napoli partono le indicazioni sul protocollo di recupero da effettuare per il terzino polacco. Al rientro a Napoli la prossima settimana, al termine dei due impegni della Polonia di venerdì contro la Repubblica Ceca e di lunedì contro l'Albania, verrà fatto il punto della situazione in vista dei prossimi impegni con gli azzurri di Spalletti.

Domani saranno in campo altri 4 azzurri, Osimhen con la Nigeria contro la Guinea nel match di qualificazioni per la prossima coppa d'Africa, a altri tre in partite amichevoli: Lozano con il Messico con Suriname, Kim Min-Jae con la Corea del Sud con la Colombia e Olivera con l'Uruguay contro il Giappone.