Napoli, l'esordio delle nuove maglie firmate EA7 contro il Venezia

Eccole le nuove maglie. Pronte per l'esordio con il Venezia. Con l'ultimo container in arrivo da Dalian, Cina. Sono le maglie azzurre (ma anche bianche) della prossima stagione, sono il sogno di De Laurentiis che si avvera: l'auto-produzione made in Napoli è realtà. Una corsa contro il tempo, iniziata il 28 febbraio con la decisione di andare per conto proprio, di stravolgere la strategia del club sul fronte del merchandising, di rischiare...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati