Ultimo aggiornamento: 18:12

Una vita da madridista quella di, il difensore del Real Madrid su cui sembrano essersi accesi nelle ultime settimane i riflettori del mercato: il calciatore sarà in scadenza di contratto a giugno, i Blancos non hanno nessuna intenzione di rinnovargli il contratto e più di un club ha cominciato a pensarci per la prossima stagione.Con i rent’anni da poco compiuti, in questa stagione è stato utilizzato pochissimo a causa di un infortunio che l'ha tenuto a lungo lontano dal campo. Secondo quanto riportato inda Don Balón, il Napoli sarebbe in piena corsa per lui, insieme con, per aggiudicarselo a fine anno. Lo seguono anche Valencia e Villarreal in Liga. Nella sua personale bacheca, 2 campionati spagnoli, 2 Supercoppe di Spagna, 2 Coppe di Spagna, 4 Champions League, 3 Supercoppe UEFA e 4 Coppe del Mondo per club.