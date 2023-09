Napoli, Osimhen e Kvara tra i candidati al premio Fifa The Best

Due volti di Napoli tra le candidature per l'assegnazione del premio "The Best FIFA Men's Player 2023". Sono stati in queste ore annunciati i nomi dei dodici finalisti in lizza per l'ambito riconoscimento che la passata stagione era stato assegnato a Leo Messi: tra questi anche Victor Osimhen e Khvicha Kvaratskhelia, protagonisti del Napoli campione d'Italia della passata stagione e già tra i 30 finalisti per il Pallone d'Oro. Il riconoscimento viene assegnato al miglior calciatore dell'anno solare sulla base dei voti che arrivano da alcuni rappresentanti dei media, i commissari tecnici e i capitani delle Nazionali.

Julián Alvarez (Argentina, Manchester City)

Marcelo Brozović (Croazia, Al-Nassr)

Kevin De Bruyne (Belgio, Manchester City)

Ilkay Gundogan (Germania, Barcellona)

Erling Haaland (Norvegia, Manchester City)

Rodri (Spagna, Manchester City)

Khvicha Kvaratskhelia (Georgia, Napoli)

Kylian Mbappé (Francia, PSG)

Lionel Messi (Argentina, Inter Miami)

Victor Osimhen (Nigeria, Napoli)

Declan Rice (Inghilterra, Arsenal)

Bernardo Silva (Portogallo, Manchester City)