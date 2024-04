Tanto tuonò che piovve. E non basteranno nemmeno le ultime 6 giornate di questa maledetta stagione a cambiare le cose: il Napoli, secondo i dati, è la peggior squadra scudettata di sempre in Serie A. Dopo l'esaltante stagione di un anno fa con Luciano Spalletti alla guida, un'annata deludente con tre diversi allenatori e un obiettivo (quasi matematicamente) mancato come la Champions League del prossimo anno.

L'Europa è ancora lì a un passo - sia Europa League o Conference League si capirebbe solo a fine corsa - ma di certo non risolverebbe le cose. Un palliativo quasi dovuto ai tifosi dopo le “sofferenze” (sportive, si intenda) ripetute degli ultimi mesi.

Nemmeno l'ennesima qualificazione internazionale di fila, però, salverebbe gli azzurri dal dato terribile che si prospetta a fine stagione: secondo quanto riportato da Transfermarkt, infatti, il campionato del Napoli sarà il peggiore mai avuto da una squadra campione in carica in termini di numeri. Il dato peggiore, ad oggi, apparterrebbe al Milan di un anno fa: la squadra di Pioli, dopo lo scudetto, aveva chiuso con il 3° posto ma soprattutto con 70 punti in classifica.

Oggi Osimhen e compagni sono a quota 49 punti dopo 32 partite (il Milan di un anno fa era a quota 57 dopo le stesse partite) e anche vincendo tutte le ultime 6 gare a disposizione potrebbero arrivare al massimo a 67, comunque a -3 rispetto al dato dei rossoneri di qualche mese fa. Peggio del Napoli di oggi avrebbe fatto solo il Torino scudettato 1949/50 con 48 punti, la squadra che arrivava dalla tragedia di Superga avvenuta a poche giornate dalla fine della stagione precedente.