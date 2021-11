Napoli, anche Politano ha il Covid: è asintomatico e salterà l'Inter

Brutte notizie, ancora, per il Napoli di Luciano Spalletti. Questa mattina il club ha comunicato attraverso i canali ufficiali che Matteo Politano è risultato positivo a un tampone molecolare effettuato nella giornata di ieri. Il calciatore, regolarmente vaccinato con doppia dose, è asintomatico e in isolamento domiciliare e salterà la sfida di domeni sera a Milano contro la sua ex squadra, l'Inter. Il Napoli aveva registrato anche la positività di Demme una settimana fa.

