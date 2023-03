Napoli ai Quarti di Champions: ecco le possibili avversarie azzurre

Il Napoli di Luciano Spalletti fa la storia: gli azzurri regolano con un complessivo 5-0 l'Eintracht Francoforte vincendo contro i tedeschi anche la gara di ritorno al Maradona e staccano per la prima volta nella loro storia il biglietto per i quarti di finale di Champions League. Un risultato incredibile per gli azzurri che non erano mai andati oltre gli ottavi nella gestione De Laurentiis.

Un successo che ora catapulta Osimhen e compagni nel gotha del calcio europeo. Ma quali sono le avversarie da poter incontrare? Innanzitutto le big: Real Madrid - che ha eliminato il Liverpool - e Manchester City sono le due squadre che tutti vorrebbero evitare, ma anche Chelsea e Bayern Monaco sono tra le top di questo sorteggio che si farà venerdì a Nyon (ore 12.00). Poi ci sono le italiane: Milan e Inter sono spauracchi che fanno paura in ogni caso, nonostante le distanze in campionato. E poi il Benfica, la scheggia impazzita di questo sorteggio.

Le possibili avversarie:

Manchester City

Real Madrid

Bayern Monaco

Chelsea

Benfica

Milan

Inter