Napoli, il racconto di Di Lorenzo: «La notte dopo il Frosinone non ho dormito»

Dieci giorni fa il ko tremendo in Coppa contro il Frosinone, una partita che ha toccato il Napoli e il suo capitano Giovanni Di Lorenzo: «La notte dopo quella partita non ho dormito, è stata una brutta prestazione, la mia peggiore da quando gioco a calcio. Ma bisogna guardare avanti senza soffermarsi su ciò che è stato» ricorda il capitano azzurro che racconta al Tg1 il 2023 del suo Napoli «Lo scudetto è bellissimo, qui a Napoli è incredibile».

Non solo vittorie, però. La stagione in corso ha messo a dura prova la squadra e i tifosi: «In Champions affronteremo il Barcellona al massimo delle possibilità per cercare di passare il turno. Il cambio di allenatore significa che le cose non sono andate bene e questo ci dispiace. Ci siamo subito messi a disposizione di Mazzarri quando è arrivato». Nel frattempo, il Natale: «La cosa più importante sono le mie bambine, stare con loro e la mia famiglia».