Napoli, nasce il ritiro di Dimaro: azzurri in Val di Sole dal 8 luglio

Dopo la conferma delle date del ritiro di Castel di Sangro, il Napoli comunica ufficialmente l'appuntamento del ritiro di Dimaro, il primo vero ritiro della stagione azzurra che darà il via alla nuova annata della squadra di Luciano Spalletti. Osimhen e compagni, dopo la pausa estiva concessa a tutto il gruppo, si ritroveranno a Napoli a inizio luglio e arriveranno a Dimaro nel pomeriggio dell’8 luglio.

La squadra azzurra sosterrà il primo allenamento sabato mattina 9 e resterà in ritiro in Trentino per dieci giorni, fino al 19 luglio. Poi qualche giorno di pausa prima del secondo appuntamento estivo, quello in Abruzzo: a Castel di Sangro il Napoli si sposterà il 23 luglio e ci resterà per due settimane fino al 6 agosto. Il campionato di Serie A ripartirà nel weekend del 13-14 agosto.