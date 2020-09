LEGGI ANCHE

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Una serata in chiaroscuro per i tanti calciatori del Napoli in giro per le nazionali europee. A sorridere sono sicuramente Piotr Zielinski , i due polacchi azzurri partiti titolari con la loro nazionale nella vittoria in trasferta contro la Bosnia per 2-1. Il centrocampista ha lasciato il campo a pochi minuti dalla fine mentre per Milik non c'è stato riposo; laè ora a 3 punti, un solo punto dietro l'Italia.Finale amaro invece per Elseid Hysaj , il terzino azzurro che è partito titolare nel match tra la sua Albania e la Lituania. La rete di Kazlauskas decide il match in favore dei lituani, anche espulso Hysaj per una doppia ammonizione arrivata nel finale di gara. L'Albania resta a 3 punti nel Girone C mentre nel Girone B non riesce il colpo alla Slovacchia di: 90' in campo per il centrocampista azzurro nel 1-1 contro Israele, la Slovacchia resta fanalino di coda con un solo punto.