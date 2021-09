Napoli, a Spalletti manca solo Ospina: Zielinski si allena con il gruppo

Tutti, o quasi, all'appello. A Luciano Spalletti manca solo David Ospina: il portiere colombiano sarà impegnato questa notte con la sua nazionale dall'altra parte del mondo, ma l'allenatore toscano spera di riaverlo in tempo per la super sfida alla Juventus di sabato, mentre Victor Osimhen è atteso a Napoli in queste ore. Oggi al Konami Center sono rientrati anche gli ultimi nazionali impegnati ieri sera per ricomporre il gruppo azzurro.

Come riportato dal club, la bella notizia arriva da Zielinski: il centrocampista polacco, che ha dato forfait con la nazionale in tutte e tre le uscite previste, si è allenato con il resto del gruppo. Anche Mertens e Ghoulam hanno svolto l’intera seduta con i compagni mentre Demme ha fatto lavoro personalizzato in campo.

Koulibaly e Insigne si sono subito riaggregati, diversamente da Rrahamani e Di Lorenzo che hanno svolto lavoro personalizzato in campo dopo aver giocato ieri sera. Terapie per Lobotka.