Lo Spezia di Italiano si è affacciata in serie A con bella personalità: la squadra ha proposto la propria idea di gioco sia in casa che in trasferta, una neopromossa che non ha mai rinunciato a un'idea di calcio offensiva anche contro squadre meglio attrezzate da un punto di vista tecnico e con rose sensibilmente più forti.

L'ESPERTO TERZI

Lo Spezia gioca con il 4-3-3, in ,porta Provedel, la linea a quattro difensiva è imperniata sull'esperienza di Terzi, difensore centrale, il capitano della squadra di Italiano. Tornerà contro il Napoli e sarà un recupero importante per il tecnico della squadra neopromossa, il terzino sinistro Marchizza è insidioso nella fase di spinta e accompagna molto la manovra.

I GIOIELLI MAGGIORE E POBEGA

A centrocampo spicca Deiola, in prestito dal Cagliari, una mezzala che riesce ad abbinare quantità e qualità, 25 anni, dieci presenze per lui in campionato, un punto di riferimento nella manovra e una pedina molto importante anche in fase di non possesso per il recupero di palloni. Il centrale è Maggiore, un giovane molto interessante, nel giro dell'under 21 azzurra: gioca da 4 anni con lo Spezia e ha partecipato alla crescita della squadra fino ad essere tra i protagonisti in questo campionato di serie A. Un altro under 21 è Pobega, la mezzala sinistra, un giovane molto interssante in prestito dal Milan

IL RINFORZO SAPONARA

Per l'attacco sarà importante il rinforzo Saponara, un trequartista di qualità, elemento esperto con una grande esperienza alle spalle. Ha appena firmato il contratto e il tecnico Italiano lo porterà già tra i convocati per la trasferta di Napoli, arriva dalla Fiorentina e darà maggiore qualità al reparto offensivo. Nel tridente d'attacco il più pericoloso Farias, ex Cagliari, che già in passato è stato un avversario insidioso per il Napoli. E anche stavolta il brasiliano sulla carta appare l'attaccante più difficile da controllare per i difensori azzurrri. Punta centrale Nzola, Gyasi esterno destro. Nonostante le tante assenze tra squalifiche e indisponibili per Covid o per infortuni, il tecnico Italiano può schierare una formazione insidiosa in attacco e che avrà voglia di riscatto dpo tre sconfitte consecutive: l'ultima vittoria dello Spezia in campionato è quella firmata a novembre contro il Benevento. In classifica la squadra ligure con le ultime frenate è stata risucchiata nelle zone basse: ora è al penultimo posto con 11 punti insieme a Torino e Genoa e due punti più del fanalino di coda Crotone, ultimo in classifica a nove punti.

