Napoli superato per Ounahi: il Leeds offre 25 milioni

Anche il Leeds entra in corsa per Azzedine Ounahi, il centrocampista marocchino che tanto bene ha fatto all'ultimo Mondiale in Qatar e che ora è uno dei pezzi pregiati del mercato europeo. Secondo Footmercato l'ultima offerta arrivata all'Angers è quella del Leeds: 25 milioni dal club inglese per mettere subito le mani sul centrocampista per cui sono arrivate diverse offerte in queste ultime settimane post-Qatar.

Tra queste anche quella del Napoli che però pensa a lui solo per la prossima estate. Gli azzurri, al momento, si muovono sui 15 milioni di euro da offrire all'Angers, consapevoli anche di avere il progetto più interessante per il calciatore al momento. Secondo i media francesi, Ounahi potrebbe anche cambiare agenti in questa finestra di mercato invernale, fattore questo che potrebbe cambiare rapidamente anche la scena del suo futuro.