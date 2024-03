Un paio di cambi in difesa, uno a centrocampo ed una staffetta in attacco. Francesco Calzona prepara l'assalto al Toro che significherebbe continuare a cullare il sogno della rimonta per un posto in Champions League. Il tecnico degli azzurri è imbattuto da quando è subentrato a Mazzarri al capezzale del Napoli. Calzona è riuscito a toccare le corde giuste dei calciatori e pian piano sta plasmando la squadra a sua immagine e somiglianza. Domani sera al Maradona, il Napoli si schiererà con il consueto 4-3-3, ma cambierà pedine in quasi tutti i reparti del campo. Un po' per esigenza, un po' per scelta tecnica. Ancora una volta la difesa dovrebbe essere il reparto maggiormente toccato in tal senso. Rrahmani ha fatto un recupero record e potrebbe addirittura stringere i denti ed essere della partita. La prudenza però, visto anche l'imminente impegno di Champions di martedì prossimo a Barcellona, suggerisce di risparmiare il difensore kosovaro per la sfida con il Toro. Al suo posto è pronto Ostigard che farà coppa con Juan Jesus al centro della difesa, con Di Lorenzo e Mario Rui (favorito stavolta su Olivera) sulle fasce.

Nella terra di mezzo, l'anello di congiunzione sarà come sempre Lobotka. Il playmaker slovacco avrà il compito di cucire e rattoppare con Anguissa sul fronte destro ed il ritorno di Zielinski dalla parte opposta. La presenza del polacco (al posto di Traorè) ha una duplice interpretazione. Sia in ottica di un normale turnover, sia perché Piotr non potendo giocare a Barcellona (è stato escluso dalla lista Champions) permetterà all'ivoriano di tirare un po' il fiato e ricaricare le batteria proprio in vista del match di ritorno degli ottavi di finale in programma martedì prossimo in Catalogna. In attacco, invece, Calzona pare intenzionato a confermare i tre moschettieri Politano, Osimhen e Kvaratskhelia. Occhio alla probabile staffetta tra Politano e Raspadori. Finora Jack è partito quasi sempre dalle retrovie, salvo poi farsi trovare pronto come in occasione del golden gol con la Juve. E chissà che domani sera non si possano invertire i ruoli... di partenza.