Olivera convocato dall'Uruguay: sfiderà di nuovo Kim Min-Jae

Mathias Olivera torna in nazionale. Il terzino azzurro - che sarà protagonista con il Napoli di Luciano Spalletti nei prossimi match vista l'assenza di Mario Rui per due gare in Serie A - è stato convocato dall'Uruguay per le due sfide di marzo, prima contro il Giappone e poi contro la Corea del Sud. L'azzurro, quindi, incrocerà nuovamente Kim Min-Jae, compagno di spogliatoio a Napoli che aveva già affrontato all'ultimo Mondiale in Qatar.