Osimhen partirà per Milano con la squadra: ma difficilmente scenderà in campo nella gara con l'Inter. Al momento, andrà in panchina ma rischia persino di finire in tribuna se durante la rifinitura di domani mattina dovesse ancora lamentare il problema all'adduttore.

Insomma, il giallo Osimhen agita la vigilia del Napoli a San Siro: la scelta di Calzona porta verso Raspadori, toccherà al falso nove prendere il posto dell'attaccante nigeriano.

APPROFONDIMENTI Inter-Napoli, le probabili formazioni Napoli, un'altra maglia con lo scudetto per chiudere la stagione Napoli, gli esami di Raspadori tra Champions ed Europeo

La prima delle dieci finali che possono regalare al Napoli il ritorno in Champions parte in salita: peraltro, l'Inter è proprio una gara maledetta per Osimhen: a San Siro rischiò di rompersi l'occhio. Da allora indossa la ormai famosa mascherina, diventata suo marchio di fabbrica.