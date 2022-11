Niente da fare per Giovanni Simeone, il sogno di partecipare al Mondiale in Qatar con l'Argentina non si è avverato. Il ct Scaloni al posto dei due attaccanti infortunati dell'ultima ora, l'interista Joaquin Correa e Nico Gonzalez ha chiamato Angel Correa dell'Atletico Madrid e Thiago Almada dell'Atlanta United.

L'attaccante del Napoli era tra i possibili candidati a subentrare nella lista degli attaccanti che parteciperanno ai Mondiali in Qatar con l'Argentina tenendo presente le buone prestazioni e i gol in maglia azzurra ma non è stato così: con la Seleccion ha finora collezionato 5 presenze ma avrà l'opportunità di farne parte più avanti co i prossimi impegni in vista dei prossimi impegni, a comiciare dalla prossima copa America. Il Cholito acquistato l'estate scorsa dal Napoli ha sfruttato al meglio tutte le occasioni che ha avuto da Spallettti mettendo a segno 4 gol in Champion League e due in campionato.