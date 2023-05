Scudetto Napoli, fanno festa anche le suore di Casoria

Non solo allo stadio, le bandiere azzurro Napoli arrivano fino in convento. È il caso delle suore Francescane della Beata Maria Luigia Velotti a Casoria, che da giorni spopolano sui social. Come le tifose da Curva, anche le sorelle hanno scelto di cavalcare l'onda del tifo azzurro in questi giorni di grande festa in città per lo scudetto. Addobbi in tutto il convento, ma sui social è spuntato anche il coro "Sarò con te" diventato virale in poche ore.