Scudetto Napoli, a piazzetta Cimitile l'inaugurazione di un nuovo murales

Domani, sabato 29 aprile, alle 21, in occasione dell'imminente festa scudetto, nel quartiere Stella a piazzetta Cimitile ci sarà l'inaugurazione di un nuovo murales, realizzato da “Lorenz”.

Nel comunicato si legge: «É un’iniziativa a cui teniamo tanto, abbiamo addobbato il quartiere con festoni, striscioni, nastri e bandiere per rendere omaggio ai nostri campioni».

«Il tutto nasce dall’idea di noi ragazzi che, autotassandoci, così come fatto anche da altri residenti del quartiere, abbiamo fatto il possibile per creare un clima gioioso e festoso come raramente visto prima dalle nostre parti».