Festa scudetto, Napoli blindata: chiusi musei e teatri

Per domenica 30 aprile, in previsione della festa scudetto azzurra, Napoli sarà blindata. Infatti saranno numerose le chiusure di musei, teatri e parchi pubblici. Il Mann, il museo archeologico nazionale di Napoli, con un comunicato stampa ha annunciato la chiusura in seguito all'ordinanza del Comune di Napoli per la gestione dell'ordine pubblico.

Anche il Bosco di Capodimonte sarà chiuso. Infatti, il parco, non sarà visitabile «per ragioni di sicurezza e per garantire la tutela del patrimonio arboreo», mentre il museo osserverà i regolari orari di apertura e al fine di garantire il transito dei visitatori resteranno aperti gli accessi di Porta Piccola e Porta Grande secondoi consueti orari.

Perfino i teatri cittadini sono corsi ai ripari. Al teatro San Carlo è stato rimandato il concerto pianistico di Jean Paul Gasparian, che era in programma alle 19, «in forza delle conseguenti disposizioni sulla mobilità cittadina, delle possibili difficoltà logistiche nel raggiungere il teatro ad esse legate e per motivi di sicurezza». Per concludere anche Stefano De Martino ha annulato la replica, del 30 aprile, del suo spettacolo “Meglio stasera quasi one man show”, in programma al teatro Augusteo.