Scudetto al Napoli, spunta il panino azzurro «con mollica o senza?»

Non si ferma la fantasia dei tifosi del Napoli, tra le tante trovate per omaggiare la squadra di Luciano Spalletti anche il nuovo panino tutto azzurro per Osimhen e compagni. L'inventore non poteva che essere Donato De Caprio, l'ormai noto salumiere di "con mollica o senza?" diventato virale negli ultimi mesi sui social. «Solo coloranti naturali» ci tiene a precisare Donato per i fan, con in mano uno dei suoi famosi panini.