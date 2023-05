Il tifoso azzurro in bicicletta da Milano al Largo Maradona

Il "tifoso in bicicletta", Pietro Mormile, partito da Milano, con la sua passione per il ciclismo e per il Napoli, ha scelto di raggiungere il traguardo del suo viaggio a Largo Maradona per rendere omaggio al grande e amato campione, e festeggiare la vittoria dello scudetto. Un'avventura nata dalla passione per lo sport e maturata anche dal grande impegno di Pietro nella promozione della raccolta di fondi per il progetto "Quattro zampe al Santobono".

Mormile arriverà in Campania venerdì 19 maggio alle 17.30 a Frattaminore (suo paese di origine), atteso da tutti i familiari, soprattutto dallo zio Nicola Barbato, che insieme al sindaco Giuseppe Bencivenga, all’assessore allo sport Elisabetta Luongo e al consigliere comunale Salvatore Cimmino, ha organizzato una grande festa.

All’evento interverranno anche Mario Schiano di Schiano Bikes e Saverio Passaretti Associazione Italiana Napoli Club.

Sabato 20 maggio Pietro, accompagnato in bici dalla special guest Juliana Buhring (prima Guinnes Woman per aver circumnavigato il globo in bici in solitaria), raggiungerà prima lo Stadio Maradona e poi Largo Maradona dove concluderà il suo viaggio.

Dice l'assessore comunale allo Sport e alle pari opportunità del Comune di Napoli Emanuela Ferrante: «E' una immensa gioia accogliere Pietro che, motivato dalla passione per lo sport e stimolato dall'iniziativa benefica in favore del progetto di pet therapy per il reparto di neurochirurgia e oncologia dell'ospedale pediatrico Santobono, è partito da Milano percorrendo tanti chilometri con grinta e con grande carica emotiva».

Ugo de Luca, presidente della Fondazione S.O.S. Sostenitori ospedale Santobono, aggiunge: Un grazie speciale per questa lodevole iniziativa che unisce sport e passione ad un intento benefico, va a Pietro Mormile, ma anche a tutti quelli che lo hanno sostenuto in questa avventura e nella raccolta fondi per il nostro progetto».