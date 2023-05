Un urlo a Stoccarda 34 anni fa: «Coppa Uefa al Napoli»

Un bellissimo ricordo nei giorni delle grandi emozioni. Trentaquattro anni fa - 17 maggio 1989 - il Napoli pareggiava sul campo dello Stoccarda e conquistava la Coppa Uefa, al termine di una straordinaria cavalcata, con due grandi club - Juve e Bayern Monaco - eliminati nei quarti e in semifinale.

Azzurri in vantaggio con Alemao, poi a segno Klinsmann, quindi le prodezze di Ferrara e Careca, che era sceso in campo dopo una notte insonne a causa della febbre alta. Capitan Maradona al colmo della gioia, oltre trentamila napoletani sugli spalti. E Ferlaino, a distanza di trentaquattr'anni, ricorda: «Vedere per le strade migliaia di emigrati con le bandiere del Napoli e dell'Italia mi emozionò tantissimo. E ancora mi emoziona».

La festa al San Paolo pochi giorni dopo in occasione di una partita di campionato, con la consegna della Coppa da Ferlaino a Maradona, che sul campo di Stoccarda aveva detto al presidente: «Mantenga la promessa, mi lasci andare al Marsiglia».

Ferlaino non lo lasciò partire e nel '90 avrebbe conquistato il secondo scudetto e la Supercoppa, prima della squalifica di Diego.

Bello sarebbe se nella serata del 4 giugno - la festa per il terzo scudetto - venissero accolti con un applauso al Maradona gli azzurri che vinsero i primi due scudetti e la Coppa Uefa.