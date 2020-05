© RIPRODUZIONE RISERVATA

c’era aquel 17 maggio 1989 e gli avrebbe fatto un immenso piacere festeggiare la promozione indelle sue tartarughine a distanza di 31 anni esatti dal trionfo della, alzata nel cielo teutonico daldi. La felice coincidenza non è avvenuta, causae conseguente sospensione del campionato cadetto.Se si gettano le basi per programmare l’immediato futuro e ipotizzare di disputare le gare casalinghe di capitane compagne al, resta scolpita nella mente delle ragazze e dei tifosi una delle immagini più belle di questa inconsueta annata sportiva, che si sarebbe dovuta concludere proprio ieri pomeriggio.Prima della doppia vittoria esterna con, due dirette e agguerrite concorrenti della compagine allenata da, ile affronta e supera in casa il. Esultanza pregna di significato. In tenuta bianca,corrono verso la panchina, esibiscono in bella mostra e con fierezza la maglia numero 4 della compagna infortunata. Apprezza decisamente il gesto di vero e spontaneo affetto la catanesesugli spalti, dove è seduta con le stampelle.«Un momento di gioia vissuto in tribuna. Un momento in cui le mie compagne mi hanno regalato una delle tantissime emozioni di questa stagione. Un gesto che racchiude la forza di questo gruppo. Napoli 2019/2020 una storia bellissima», ammette soddisfatta la giocatrice classe’96.Operata il 28 gennaio, dopo l’infortunio subito in occasione di Napoli-, l’intervento al menisco mediale interno del ginocchio destro è perfettamente riuscito. Tempestiva la diagnosi del professor, come impeccabile la professionalità del professore della sua equipe.Concondivide la casa, il suo idolo, ne incarna lo spirito battagliero. Giulia appare la più dispiaciuta del roster, per la mancata ripresa del campionato, nonostante il gradito omaggio per il ginocchio ko, ristabilito adeguatamente. La centrocampista avrebbe fortemente desiderato completare l’opera interrotta e ritornare in campo, per incorniciare un percorso davvero fantastico. Così, purtroppo, non è stato.