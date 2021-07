Tutino va al Parma in serie B: addio alla Salernitana (e al Napoli)

Il Parma di Enzo Maresca è pronto a pescare in casa Napoli. Secondo quanto riportato da Sky Sport nelle ultime ore, infatti, i gialloblù sarebbero a un passo dall'arrivo in prestito di Gennaro Tutino, attaccante classe 1996 cresciuto nelle giovanili azzurro e grande protagonista nell'ultima stagione di B.

Con la maglia della Salernitana, Tutino ha collezionato 14 gol e 7 assist in 38 partite di campionato, protagonista di una splendida cavalcata che ha portato i campani alla promozione diretta in massima serie. Per Tutino, però, a quanto pare la Serie A resta ancora un obiettivo, stavolta da raggiungere con il Parma.