Si dice che dalle difficoltà nascono opportunità ed il Verona ha provato a mutuare al meglio la celebre citazione di Albert Einstein, mica uno qualunque. Sean Sogliano, direttore sportivo del club scaligero in piena crisi economica e societaria, non avrà certo il cervello del più celebre fisico al mondo, ma con i conti ha dimostrato di saperci fare. E soprattutto ha confermato di avere occhio per i giovani talenti da scovare e rivendere per tentare di rimpinguare le esangui casse societarie.

L'Hellas è stato per forza di cose assoluto protagonista del mercato di riparazione in serie A con qualcosa come undici cessioni a cui hanno fatto seguito nove innesti. Numeri alla mano, una vera e propria rivoluzione alla corte del tecnico Baroni. Numeri eloquenti anche e soprattutto sul piano economico: basti pensare che chi ha fatto la spesa al "discount Verona" (si fa per dire) ha portato in cassa qualcosa come 44 milioni di euro. C'è di più. Se si considera che Sogliano è riuscito a spenderne appena 8 per i nuovi arrivi, il conto è presto fatto e l'operazione ha registrato un utile da 36 milioni di euro. Nessuno in serie A è stato capace di fare meglio. Nessuno ha rivoltato la squadra come un calzino come si è visto costretto a fare il Verona.

L'equazione indispensabile per l'Hellas era proprio quella di mettere fieno in cascina per tentare di portare a termine la missione che somiglia quasi ad una impresa (disperata?) di raggiungere la salvezza. Ma prima ancora della permanenza in categoria, l'obiettivo è quello di garantire la stessa sopravvivenza del club (il presidente Setti andrà avanti da solo fino a fine stagione dopo la conferma da parte del Tribunale del Riesame di Bologna del sequestro preventivo delle azioni della Star Ball Srl azionista unico del club congelando di fatto ogni possibile trattativa di cessione).

E così il Verona prima ha messo in vetrina i suoi prodotti migliori e poi ha battuto cassa a gennaio. Nessun club ha ceduto così tanti calciatori nel mercato di riparazione e nessuno è stato capace di incassare da una sola cessione quanto ha fatto l'Hellas con Cyril Ngonge. L'attaccante belga 23 anni è passato al Napoli a titolo definitivo per oltre 18 milioni di euro (domani partirà dalla panchina proprio contro il Verona). Una cifra monstre se si considerano gli spiccioli investiti un po' da tutti a gennaio, compresi anche i top club di A. Ngonge e non solo naturalmente. Ma la cessione del belga resta da record. Basti pensare che le partenze di Hien, Doig e Terracciano messe insieme hanno soltanto eguagliato quanto incassato per Ngonge.