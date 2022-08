Zerbin, messaggio d'amore al Napoli: «Sognavo l'esordio da cinque anni»

La prima volta in casa, davanti al proprio pubblico, tra i grandi. Quella di Napoli-Monza è stata una serata piena di emozioni per Alessio Zerbin, esterno azzurro che è partito dalle giovanili e ha saputo fare il suo esordio al Maradona domenica: «Era da quando sono arrivato a Napoli, cinque anni fa, che aspettavo e desideravo questo momento. La prima al Maradona non si scorda mai» ha scritto Zerbin sui social.

L'esterno, dopo un anno in prestito a Frosinone, è pronto a giocarsi le sue carte in azzurro con Luciano Spalletti.