No, non può essere solo un caso. Da Peter (O'Toole) a Piotr (Zielinski)è un attimo. E allora eccoci pronti per la versione in salsa napoletana di Lawrence d'Arabia. Perché oramai non ci sono più misteri a riguardo: il jolly polacco del Napoli è finito dritto dritto nel mirino dell'Al-Hilal, il club arabo che sta facendo shopping compulsivo in Europa. Non c'entrano nulla i saldi estivi, perché gli arabi non si pongono mica il problema di spendere 10 o 20 milioni in più. Se vogliono, prendono. O almeno questa è l'impressione che stanno dando in questa torrida estate caratterizzata da temperature desertiche, quasi a voler farci abituare tutti alla colonizzazione da parte del calcio saudita.

Dopo Milinkovic-Savic e Brozovic il nuovo obiettivo degli arabi è diventato Piotr Zielinski. Al momento il Napoli non ha ricevuto telefonate con il prefisso +966, però l'entourage del giocatore è stato già contattato dall'Al-Hilal che intanto si è già assicurato Milinkovic dalla Lazio. Sul piatto è stato offerto un ricchissimo contratto: triennale da 12 milioni di euro a stagione, cifre che probabilmente Zielinski non potrebbe mai guadagnare se rimanesse in Europa anche per i prossimi 20 anni. E allora chissà che davvero sulla bilancia possano pesare più i soli che le emozioni. Piotr ci pensa, eccome se ci pensa. Perché un'offerta del genere rischia quasi di non farti dormire più la notte. Perché un'offerta del genere ti può davvero cambiare la vita.

Di sicuro il Napoli dovrà accettare l'eventuale offerta dell'Al-Hilal (dove Piotr ritroverebbe anche l'ex compagno in azzurro Koulibaly) e non valuta il giocatore meno di 25 milioni. Intanto proprio ieri Zielinski ha postato una foto sui social con una frase leggermente polemica: «Per quelli che non capiscono di calcio...discontinuo», ha scritto commentando una sua foto mentre si allena da solo. In caso di addio, la pista principale per sostituire Zielinski è quella che porta a Samardzic, che ha già fatto vedere le proprie qualità in serie A con la maglia dell'Udinese.

Ma Zielinski non è l'ultimo nome finito sulla lista dei sauditi. Dall'Arabia sarebbe arrivato anche l'interessamento per Ciro Immobile, ma il presidente della Lazio Claudio Lotito ha voluto subito chiarire la sua posizione dopo aver già ceduto in Arabia Saudita (per 40 milioni) Milinkovi-Savic. «Ciro non mi ha chiamato per dirmi nulla, né dall'Arabia hanno chiamato società per fare un'offerta, quindi stiamo parlando del nulla. Dovrebbero tentarmi con almeno 50 milioni e non so nemmeno se accetterei per il nostro capitano, un figlio, uno di famiglia. Non è in vendita». Capitolo chiuso? Chissà, anche perché con questi nuovi compratori del calcio mondiale non si può mai dormire tranquilli. Basta un attimo e ti bussano alla porta con un'offerta rialzata di decine di milioni. E a quel punto rifiutare diventa impossibile.

Intanto in Arabia è scoppiato il caso Al Nassr, il club allenato fino a qualche mese fa da Rudi Garcia. «Al club Al Nassr è attualmente impedito di registrare nuovi giocatori a causa di debiti insoluti». Lo ha riferito un portavoce della Fifa in merito al momentaneo blocco del mercato del club saudita dove gioca Cristiano Ronaldo.

«I relativi divieti saranno revocati immediatamente dopo la conferma della liquidazione dei debiti da parte dei creditori interessati», prosegue il portavoce. Tutto ruota attorno a Ahmed Musa, acquistato dal Leicestery City. Si tratta di cifre di poco conto per l'Arabia Saudita (circa 400 mila sterline) ma fino a quando non salderà questo debito, l'Al-Nassr non potrà muoversi sul mercato. Musa è stato trascinatore dell'Al-Nassr nella stagione 2018-19 con la vittoria del campionato e il bonus da 390mila sterline è legato alle prestazioni del calciatore, autore di 14 reti in 62 partite. Una sentenza arrivata già nel 2021 supportata dal Tas che ha imposto, adesso, il blocco del mercato. A appena l'Al-Nassr verserà il dovuto nelle casse del Leicester, la Fifa potrebbe sbloccare il mercato e archiviare il tutto.