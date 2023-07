Napoli, le ultime di mercato: risale Kilman

Prosegue la caccia al difensore centrale che dovrà sostituire Kim in direzione Bayern Monaco, In risalita l'inglese Kilman del Wolverhampton, il preferito nella lista del Napoli. La valutazione è di 30 milioni ma il club azzurro spera di riuscire a chiudere su cifre più basse. ll cerchio si stringe intorno a lui, anche perchè l'altro difensore centrale in cima alla lista di preferenze, Le Normand, costa di più e cioè 50 millioni, la cifra della clausola rescissoria da versare alla Real Sociedad.

Zielinski è diventato un obiettivo di un club arabo, l'Ah Ahli è pronto a pagare 12 milioni l'anno per tre stagioni al centrocampista polacco. Trattativa avviata, al Napoli andrebbero tra i 20 e i 25 milioni. Se dovesse partire Zielinski il club azzuro dovrebbe stringere su un altro profilo, due idee sono quelle di Samardziz dell'Udinese e Maxime Lopez del Sassuolo, quest'ultimo allenato da Garcia per tre stagioni nel Marsiglia.

Anche Lozano è seguito da club arabi e in Europa da club turchi e di Premier League. Il messicano, come Zielinski, è in scadenza di contratto tra un anno, nel 2024 e senza rinnovo sarà ceduto in questa sessione di mercato. Il suo possibile sostituto potrebbe essere lo scedese Karlsson dell'Az, uno degli obiettivi seguiti da Napoli.