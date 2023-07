Prosegue la caccia al difensore per la sostituzione di Kim che andrà al Bayern Monaco. Resta praticabile la pista Kilman, anche se non è un'operazione semplice con la squadra inglese dei Wolves che chiedono 40 milioni. Sono diverse le squadre interessate al difensore inglese, tra queste il Tottenham.

I profili seguiti sono diverse: in prima fila restano Le Normand della Real Sociedad e Scalvini dell'Atalanta. Due operazioni costose: per il difensore della squadra della Liga ci sarebbe da pagare la clausola rescissoria, per il giovane dell'Atalanta la valutazione è superiore ai 40 milioni.

In entrata l'altra operazione riguarderà un centrocampista, in considerazione delle uscite previste del tedesco Demme, destinato al ritorno in Bundesliga, e del francese Ndombele di ritorno al Tottenham. Sono diversi i centrocampisti tenuti sotto osservazione dal Napoli, tra questi il francese Maxime Lopez del Sassuolo.

In attacco tutto ruoterà intorno a Osimhen. Finora al Napoli non sono arrivate offerte di quelle definite irrinunciabili dal presidente De Laurentiis e per il centravanti nigeriano resta sempre aperta la possibilità di un rinnovo con il Napoli per altri due anni.