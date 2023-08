Kvaratskhelia, come sta: trauma contusivo, solo terapie

Pessime notizie per il Napoli e i tifosi azzurri. La gara amichevole contro il Girona mette fuori gioco anche Khvicha Kvaratskhelia, uscito malconcio dalla sfida agli spagnoli, seconda gara del ritiro di Castel di Sangro.

Come comunicato dal Napoli attraverso i canali ufficiali, infatti, questa mattina Kvaratskhelia ha effettuato terapie in seguito al trauma contusivo riportato ieri in partita. Il georgiano verrà rivalutato nelle prossime ore ma sembra altamente in dubbio la sua partecipazione alla amichevole di domenica contro l'Augsburg.