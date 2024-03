Rublev riabilitato dopo la squalifica a Dubai: accolto il ricorso, resta n.5 al mondo

Colpo di scena improvviso. Andrej Rublev è stato riabilitato dopo la squalifica nell'ATP 500 di Dubai di pochi giorni fa. In quella occasione il tennista russo era stato squalificato nella semifinale del torneo contro il kazako Alexander Bublik, per aver inveito verbalmente contro un giudice di linea sul punteggio di 6-5 per l'avversario, nel terzo set.

Rublev aveva perso il quinto posto nel ranking Atp e aveva quindi presentato ricorso. Ricorso che è stato accolto e che ha permesso al tennista russo di essere riabilitato. Rublev ha riguadagnato i 200 punti, mantenendo la posizione n.5 nel ranking mondiale. Confermata la multa di 36.400 dollari, decisamente il problema minore per il classe '97 di Mosca.

Il comunicato dell'associazione giocatori

«L'Atp ha esaminato il ricorso di Andrey Rublev, ha preso in considerazione le testimonianze del giocatore, dei funzionari ed ha esaminato tutto il materiale video e audio disponibile. La commissione d'appello ha concluso che, oltre alla perdita dell'incontro, le consuete sanzioni associate alla squalifica - vale a dire la perdita dei punti validi per la classifica ed il montepremi in denaro guadagnato nell'intero torneo - sarebbero state in questo caso sproporzionate. A seguito di questa decisione Rublev conserva i punti della semifinale e il premio in denaro accumulati nel torneo».