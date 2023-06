Euclid, lancio il primo luglio: anche l'Italia a caccia della materia oscura

L’Agenzia Spaziale Europea ha fissato la data della missione Euclid, considerata dagli scienziati come una delle più ambiziose e importanti. L’appuntamento è per sabato primo luglio alle 15.12 (17.12 ora italiana) da Cape Canaveral, in Florida, mentre la data di lancio di riserva è il 2 luglio. Il modulo sarà a bordo di uno SpaceX Falcon 9 ed entro un mese raggiungerà la sua destinazione da cui osserverà un terzo del cielo, consentendo agli scienziati di studiare gli ultimi 10 miliardi di anni dell'evoluzione dell'Universo e quindi di indagare la natura della materia oscura e dell'energia oscura. Durante il suo viaggio, il telescopio e gli strumenti saranno accesi, il telescopio focalizzato e gli strumenti testati. Dopo una successiva fase di calibrazione di due mesi, Euclid inizierà le sue operazioni scientifiche di 6 anni. «Dopo 12 anni di sviluppo tecnico e preparazione scientifica, ora stiamo passando alla seconda fase della missione che ci dirà qual è la natura stessa dell'energia oscura», ha detto Yannick Mellier, capo del consorzio di Euclid e astrofisico dell'Institut d'astrophysique de Paris in Francia.

Euclid è una missione dell'ESA con grandi contributi da parte degli industriali e del consorzio Euclid, un'organizzazione che riunisce circa 2.000 scienziati in 300 laboratori in 17 diversi paesi in Europa, Stati Uniti, Canada e Giappone. È responsabile della progettazione e della costruzione degli strumenti NISP e VIS, della raccolta di tutti i dati complementari a terra, dello sviluppo della strategia di indagine e della pipeline di elaborazione dei dati per produrre tutte le immagini e i cataloghi calibrati e dello sfruttamento scientifico dei dati.

L’Italia ha la responsabilità del coordinamento generale della Ground Segment scientifico (SGS); in questo ambito ha anche la responsabilità diretta della verifica delle prestazioni dello strumento NISP e la responsabilità di diversi passi del trattamento dei dati, che vanno dalla rimozione degli effetti strumentali sui dati NISP, al confronto con i dati provenienti da altre fonti, alle misure di precisione sui dati spettroscopici, alla preparazione dei risultati da distribuire alla comunità scientifica.

Queste attività sono una componente essenziale per il successo della missione. L'Italia ha, inoltre, la responsabilità della progettazione e dello sviluppo della ruota che conterrà gli elementi dispersori dello spettrometro e della fornitura dell'elettronica di controllo e acquisizione dei dati di VIS e NISP. Tali sottosistemi sono realizzati dall’industria nazionale. Il software di bordo dei due strumenti è invece sviluppato da ricercatori dell'INAF. A livello scientifico l’Italia ha la responsabilità della pianificazione e ottimizzazione di tutte le osservazioni e contribuisce alla definizione dei requisiti e alla preparazione dell’analisi dei dati attraverso la vasta partecipazione ai Science Working Groups della missione e la guida di alcuni di essi.

Euclid è progettato per esplorare l'evoluzione dell'Universo oscuro. Farà una mappa 3D dell'Universo (con il tempo come terza dimensione) osservando miliardi di galassie fino a 10 miliardi di anni luce, in più di un terzo del cielo. Mentre l'energia oscura accelera l'espansione dell'Universo e la materia oscura governa la crescita delle strutture cosmiche, gli scienziati rimangono incerti su cosa siano effettivamente l'energia oscura e la materia oscura. Osservando l'Universo evolversi negli ultimi 10 miliardi di anni, Euclide rivelerà come si è espanso e come la struttura si è formata nel corso della storia cosmica e da questo, gli astronomi possono dedurre le proprietà dell'energia oscura, della materia oscura e della gravità, per rivelare di più sulla loro natura precisa. Questo affronta due temi fondamentali del programma Cosmic Vision dell'ESA: quali sono le leggi fisiche fondamentali dell'Universo? E Come ha avuto origine l'Universo e di cosa è fatto?

L’intera operazione di lancio potrà essere seguita su ESA Web TV o tramite il livestream di Youtube dell'ESA.