Sotto la superficie di Plutone si nasconde un oceano

A supportare questa tesi, uno studio pubblicato sulla rivista scientificadal gruppo delledi Hokkaido Osaka e dell'Istituto di Tecnologia di Tokyo Lo studio è frutto dibasate sui dati raccolti dalla sonda della Nasa New Horizons, che nel 2015 ha scattato le prime immagini ravvicinate di Plutone. Secondo i planetologi giapponesi, l'oceano si troverebbe al di sotto della parte occidentale delintorno all'equatore, grande come il Texas e chiamato Sputnik Planitia, in corrispondenza del quale la crosta ghiacciata di Plutone è più sottile.