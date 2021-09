La serie Nova di Huawei si amplia con l’annuncio ufficiale del Nova 8i

Huawei ha annunciato il nova 8i, nuovo modello della serie nova ideata per sorprendere attraverso il design innovativo e sempre nuove features che soddisfano in termini di produttività e intrattenimento. Caratterizzato da un design elegante, il nuovo smartphone di Huawei integra una fotocamera quadrupla da 64MP, perfetta per assecondare il talento creativo degli appassionati, ed un display borderless, per un'esperienza visiva coinvolgente....

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati