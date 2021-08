Back to School, la campagna promozionale di Huawei per ricominciare con il pieno di tecnologia

Finite le ferie è tempo di iniziare a pensare a come organizzarsi per ricominciare con tutte le attività della routine autunnale. Dal lavoro, alla scuola, passando per la palestra, lo sport e la dieta, tra pochissimi giorni saremo tutti impegnati a tornare alle nostre abitudini quotidiane, molte delle quali sono facilitate dalla tecnologia. Quale momento migliore, quindi, per rinnovare il proprio equipaggiamento tecnologico ed essere pronti a...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati