In Italia la nuova gamma TV NeoQLED di Samsung

Samsung ha annunciato l’arrivo, sul mercato italiano, della tanto attesa linea di nuovi televisori Samsung Neo QLED 8K e 4K. La nuova gamma si fonda sulle innovazioni presentate nella linea dello scorso anno – già vincitrice di diversi premi – e vanta notevoli aggiornamenti e funzionalità d’avanguardia, che segnano importanti miglioramenti in termini di qualità e prestazioni.

La serie Neo QLED comprende un alto numero di incredibili innovazioni per quanto riguarda le funzionalità. La fonte luminosa Quantum Mini LED è stata ulteriormente migliorata, con l’aggiunta della mappatura dei toni delle immagini HDR a 14 bit, che offre ancora più dettagli sia nelle scene buie che luminose. La Quantum Matrix Technology invece, deputata al controllo di precisione dei Mini LED proprietari dell’azienda, è diventata ancora più accurata grazie alla funzione Shape Adaptive Light, che permette agli utenti di godere di ogni scena con una precisione di dettagli sbalorditiva.

I Neo QLED 2022 di Samsung sono dotati, inoltre, della modalità EyeComfort, che regola automaticamente la luminosità e il contrasto sullo schermo, grazie ad un sensore integrato. Con il diminuire della luce nell’ambiente, lo schermo riduce gradualmente la luminosità e offre toni più caldi; in questo modo, garantisce un’esperienza visiva più confortevole di notte, riducendo l’emissione di luce blu, che influisce sulla qualità del sonno delle persone.

Dal lato audio, l’effetto “sound surround” degli altoparlanti multidirezionali con supporto alla tecnologia Dolby Atmos è il migliore della categoria ed offre un’esperienza visiva cinematografica veramente immersiva. Oltre a questo miglioramento della qualità sonora, tra le altre feature di punta spicca il sistema di Object Tracking Sound (OTS) che dirige i suoni nell’ambiente per accompagnare il movimento degli oggetti sullo schermo.

Non finisce qui, perchè Samsung ha rinnovato anche le funzioni smart della serie, raggiungendo standard di personalizzazione inedite sino ad oggi. I più recenti miglioramenti comprendono un’interfaccia che facilita l’utilizzo, la possibilità di scoprire contenuti, tra cui una serie ampliata di canali Samsung TV Plus, e un alto livello di regolazione delle impostazioni con suggerimenti dedicati.

Samsung QN90B

Oltre a vivere un’esperienza domestica “intelligente” di massima qualità, i proprietari dei televisori Samsung Smart potranno anche connettersi a numerosi dispositivi, grazie allo Smart Hub integrato, che si occupa di proporre e curare contenuti basati sulle preferenze degli utenti. In particolare, per la gioia degli appassionati del gaming, Samsung Gaming Hub metterà a disposizione una piattaforma di gioco dedicata, che facilita l’accesso e l’utilizzo dei comandi, insieme all’integrazione del Cloud Gaming. Con una risposta ultrarapida e HDMI 2.1, gli appassionati saranno pronti per giochi di nuovissima generazione.

Di seguito i modelli disponibili ed il prezzo: