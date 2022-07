Tv Oled 2022 Samsung, la nuova gamma approda in Italia con una speciale promozione

Annunciata da Samsung la disponibilità, anche per il mercato italiano, dell'attesa gamma 2022 di TV Oled. Grazie all’introduzione di feature tecnologiche e di un design all’avanguardia, i nuovi dispositivi ampliano e potenziano l’esperienza di intrattenimento, consentendo di fruire di una visione personalizzata e coinvolgente.

Per l’occasione, l’azienda ha deciso di dedicare alla propria clientela una speciale promozione valida fino al 31 luglio 2022. Tutti coloro, infatti, che acquisteranno il nuovo arrivato in casa Samsung, riceveranno in omaggio la nuova soundbar Ultra Slim S800B e un codice valido per tre mesi di abbonamento gratuito a Netflix.

Con il modello S95B, Samsung espande il proprio portfolio, garantendo ulteriore flessibilità nella scelta della tecnologia per la propria casa, secondo le esigenze e preferenze di ciascuno. In particolare, a differenza dei tradizionali Oled, il supporto della tecnologia Quantum Dot offre immagini più nitide e accurate, con sfumature vivaci e colori accesi e i Pixel auto-illuminanti, concedono di godere di qualsiasi immagine con un livello di qualità e dettaglio incredibile.

Il ricorso al processore Neural Quantum 4K eleva la qualità delle immagini di film, serie TV e programmi televisivi ad un livello eccellente. Combinando 20 reti neurali multistrato, questo processore AI riesce ad analizzare le immagini creando una profondità tridimensionale. Inoltre, grazie alla regolazione automatica della luminosità, il contrasto è amplificato, gli oggetti potenziati e la risoluzione aumentata.

Samsung è intervenuta anche nel design dei nuovi Tv Oled, tramite la realizzazione di un form factor ultrasottile ed elegante che prevede una cornice minimalista ed un profilo posteriore sottilissimo, grazie ai quali il TV si fonde armoniosamente in qualsiasi ambiente, diventando parte integrante dell'arredo.

Il comparto audio dispone del suono immersivo fornito dalla tecnologia Dolby Atmos: in questo ambito, Samsung è stata capace di progettare altoparlanti innovativi in grado di regalare un’esperienza realistica ed immersiva. Inoltre, con l’introduzione dell’Object Tracking Sound ogni momento è accompagnato da un emozionante audio in 3D che si muove con l’azione sullo schermo.

L'azienda ha aggiunto ai nuovi Tv due ulteriori tecnologie in grado di esaltare ogni minimo dettaglio. La prima delle due riguarda l’Hdr: grazie all’uso del processore neurale e dei pixel auto illuminanti, questa tecnologia potenzia la gamma dei livelli di luce sul Tv, così da apprezzare non solo l’intero spettro cromatico, ma anche tutti i dettagli, a prescindere dal livello di luminosità della scena. La seconda si chiama Real Depth Enhancer, con la quale il dettaglio di ogni scena viene portato in primo piano. In questo modo, l’S95B funziona proprio come gli occhi ed è in grado di fornire un’esperienza di visione straordinariamente realistica, mettendo a fuoco i soggetti in primo piano e attenuando le immagini e i particolari dello sfondo.

Il brand sud coreano non ha tralasciato l’aspetto gaming: a questo riguardo, l’S95B è equipaggiato con il Motion Xcelerator Turbo+ che consente miglioramenti incredibili fino a 4K 120 Hz, in modo che l’azione di qualsiasi gioco risulti ultra fluida, senza rallentamenti o movimenti sfocati. La tecnologia apprende automaticamente, predice e compensa i fotogrammi, per garantire un gioco senza interruzioni.

Il nuovo Tv Oled di Samsung è disponibile nelle dimensioni da 55 e 65 pollici.