Arriva in Italia Mozilla Vpn, la rete privata virtuale che offre una protezione online ancora più completa

Mozilla ha annunciato il lancio di Mozilla Vpn sul mercato italiano. La rete privata virtuale, sviluppata dal produttore del browser web Firefox, nasce dalla volontà di fornire una protezione ancora più completa durante la navigazione online quotidiana. L’attenzione alla sicurezza e alla privacy è ciò che contraddistingue il brand Mozilla che vanta un’esperienza ventennale nel settore. Negli ultimi sei mesi la società ha investito ingenti risorse nella ricerca ed è quindi consapevole che per gli italiani proteggere la propria privacy online e i propri dati, in particolare quando si utilizza un WiFi pubblico, è il motivo principale per cui scegliere di utilizzare una rete privata virtuale (Vpn).

La Vpn Mozilla è progettata per fare esattamente questo: non importa se si sta navigando, riproducendo contenuti in streaming, giocando o cercando di lavorare, la Rete Virtuale proteggerà dai “ficcanaso” attraverso una rete globale di centinaia server dislocati in oltre 30 Paesi gestita da Mullvad (servizio Vpn che aiuta a mantenere private le attività online, l’identità e la posizione). Utilizzando il protocollo WireGuard più avanzato, Mozilla Vpn protegge attraverso la crittografia le attività di rete e nasconde l’indirizzo IP dell’utente. L’azienda segue principi sulla privacy dei dati di facile lettura e senza fronzoli, dettaglio che permette di focalizzare esclusivamente sulle informazioni necessarie per fornire il miglior servizio possibile. I dati inoltre, non vengono venduti né ci sono collaborazioni con piattaforme di terze parti.

La Vpn di Mozilla è veloce perché non traccia le attività online e perché è basata su una tecnologia moderna e snella: il protocollo WireGuard viene fornito con solo 4.000 righe di codice, nettamente più corto rispetto ai protocolli legacy utilizzati da altri fornitori di servizi Vpn. Il prodotto è stato progettato per essere facile da installare e utilizzare. Sarà necessario scaricare l'applicazione sul proprio dispositivo, accedere con il proprio account Firefox, completare il processo di installazione all’interno di una sola scheda e collegarsi a un server nella propria posizione preferita. Un account proteggerà fino a 5 dispositivi, senza restrizioni di larghezza di banda, limiti o rischi connessi.

Utilizzando la Vpn Mozilla, non solo si migliora la propria esperienza web: la società indipendente dietro questa Rete Virtuale Privata è infatti sostenuta da un'organizzazione no-profit che si impegna a costruire un internet migliore per tutti da oltre 20 anni. È possibile avere il prodotto in prova per un mese al costo di 9,99 euro. Se si desidera continuare è possibile mantenere il piano mensile o optare per le opzioni di 6 o 12 mesi, disponibili rispettivamente a 6,99 e 4,99 euro al mese. La Vpn Mozilla è disponibile in Italia per gli utenti Windows 10, Mac, Linux, Android e iOS.