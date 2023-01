Ces 2023, Intel presenta i processori “mobile” più veloci al mondo

Intel ha presentato al Ces di Las Vegas 32 nuovi processori Intel Core di tredicesima generazione per portatili, muniti di una ricca suite di funzionalità e caratteristiche per tutte le categorie di prodotto.

Processori Core H-Series

Intel continua ad alzare l’asticella delle performance e ad espandere le possibilità computazionali per gamer e creator con il lancio dei processori Intel Core serie H di tredicesima generazione, che include il primo processore per laptop da 24 core. Aggiungendo a questo delle caratteristiche uniche come il supporto sia alla memoria Ddr4 sia Ddr5, la migliore connettività della categoria e Pcie Gen 5, i processori di tredicesima generazione hx offrono la piattaforma di gaming su portatile migliore al mondo.

Di seguito alcune caratteristiche:

fino a 5,6 gigahertz (Ghz) di frequenza turbo – la maggiore velocità di clock disponibile sul mercato dei PC portatili – offrendo fino all’11% di velocità in più per le prestazioni single-thread e 49% in più per le prestazioni di multitasking rispetto alla generazione precedente;

fino a 24 core (8 Performance-core, 16 Efficient-core), 32 thread e un Intel Thread Director migliorato;

pieno supporto alla memoria fino a 128 gigabyte (Gb) totali per Ddr5 (fino a 5600 Mhz) e Ddr4 (fino a 3200 Mhz);

Intel Killer Wi-Fi 6e (Gig+) per una velocità di navigazione internet sei volte più veloce.

È possibile scegliere fra ben 60 diversi modelli di laptop dotati di processori Hx per creare, fare streaming e competere ai massimi livelli.

Processori Core P-Series e U-Series

Intel ha introdotto, inoltre, i processori Intel Core per mobile serie P e serie U di tredicesima generazione, perfetti per chi cerca prestazioni elevate anche quando è in movimento con Pc sottili ed eleganti. Essi offrono:

fino a 14 core (6 Performance-core, 8 Efficient-core) e Intel Thread Director migliorato;

nuove funzionalità della grafica Intel Iris Xe come resistenza in gaming, XeSs Super Sampling e Intel Arc Control;

ampio supporto di memoria per Ddr5 e Ddr4 e varianti Lp;

Intel Wi-Fi 6e (Gig+) integrato e nuove funzionalità wireless come Intel Connectivity Performance Suite, Intel Wi-Fi Proximity Sensing e Intel Bluetooth Le Audio;

fino a 4 porte Thunderbolt 4 che offrono la soluzione di collegamento cablato più semplice ed affidabile per ogni docking station, display e accessorio .

Per la prima volta, alcuni design selezionati basati sui processori Intel Core di Gen 13 saranno dotati della vision processing unit (Vpu) Intel Movidius. Grazie alla profonda co-progettazione realizzata con Microsoft sul loro nuovo Windows Studio Effects, le operazioni intense di intelligenza artificiale richieste per collaborazione e streaming di livello professionale possono essere affidate alla Vpu, liberando Cpu e Gpu così da consentire la gestione di altri carichi di lavoro e multitasking. Oltre 300 i design esclusivi attesi per quest’anno da Acer, Asus, Dell, Hp, Lenovo, Msi, Razer, Republic of Gamers, Samsung e altri.

Nuovi Intel Evo

Intel continua ad alzare l’asticella per la qualità dei laptop e altri formati dedicati all’utilizzo in movimento grazie alle specifiche Intel Evo per i laptop. Con queste nuove specifiche, i design Intel Evo con processori Intel Core di Gen 13 offrono 3 “key experience”:

prestazioni in mobilità senza compromessi: dispositivi verificati per offrire reattività senza cali anche quando non sono collegati alla corrente elettrica, batteria di durata superiore nell’utilizzo reale comune, risveglio istantaneo e ricarica rapida;

intelligent collaboration: video conferenze di qualità superiore con tecnologie come Intel Connectivity Performance Suite e Intel Bluetooth Le Audio;

Intel Unison nei modelli compatibili: un’esperienza multidispositivo fluida che consente messaggi di testo, telefonate, notifiche e trasferimento di file dal tuo Pc al tuo smartphone Android o iOS .

Intel Processor N-series

Dopo aver annunciato il tramonto dei brand Pentium e Celeron, Intel introduce adesso i nuovi Intel Processor e Intel Core i3 della famiglia di prodotti serie N, realizzati appositamente per il segmento education, per informatica entry-level e applicazioni native IoT edge. Questi processori sono progettati per il mondo dell’istruzione e per le persone che mirano a prezzi bassi e al miglior rapporto qualità-prezzo, ma che necessitano comunque di buone prestazioni ed esperienze di alta qualità in ambiti quali la collaborazione in video e la produttività di base. Oltre 50 modelli da Acer, Dell, HP, Lenovo e Asus sono attesi nel 2023.