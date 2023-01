Sonoro inaugura il 2023 con i modelli Easy e Meisterstück

Per inaugurare l’anno appena iniziato, Sonoro ha presentato due nuovi modelli: la radio portatile Easy e l’all-in-one Meisterstück. Questi due sistemi audio sono realizzati per gli amanti della musica all'insegna del ritmo e della melodia. La cassa in legno lucidato a mano con finitura laccata al pianoforte o in legno di noce è disponibile in vari colori come nero, noce, bianco o anche bianco e rosa, per adattarsi a qualsiasi interno.

La radio Easy e il sistema all-in-one Meisterstück consentono di godere di una qualità audio ottimale, anche se con budget differenti. Semplici da utilizzare, dotati di funzionalità Bluetooth e porta Usb per la ricarica del telefono, Easy e Meisterstück permettono di ascoltare la radio Fm e la radio digitale Dab+ e accedere a un'ampia gamma di stazioni.

Easy ha una funzione di radiosveglia. Contiene un altoparlante da 3 pollici, un tubo bass-reflex e una funzione di equalizzazione per il controllo dei bassi e degli alti. Può essere utilizzata anche come luce notturna in corridoio o nella stanza di un bambino. Facilmente trasportabile grazie alla sua tracolla in pelle pieghevole e al funzionamento a batteria o a pile ricaricabili, questa radio permette di godersi una sessione di musica ininterrotta per tutto il giorno.

Meisterstück ha il potere di trasformare il salotto in una sala da concerto semplicemente premendo un pulsante. Può anche essere collegato a Internet per usufruire di servizi di streaming come Spotify, Tidal, Amazon Music, Napster e Qobuz. Il sistema all-in-one combina un'esteriore eleganza senza tempo alla modernità del suo interno. Oltre al design e alle finiture di alta qualità, questo sistema audio offre un'esperienza sonora sensazionale: un suono stereo ottimale grazie al potente subwoofer da 5,25 pollici e a 5 amplificatori di potenza individuali di "classe D", praticamente privo di distorsioni. Il dispositivo può essere controllato tramite telecomando, pulsanti direttamente sul dispositivo o smartphone, attraverso l'app gratuita Undok.

Una stanza con superfici dure, come le stanze piastrellate, aumenterà il riverbero, mentre una stanza con più tessuti, come tende o cuscini, renderà il suono più attenuato. I prodotti Sonoro sono sviluppati tenendo conto di questi fattori, in modo da ottenere la qualità del suono più pura e potente in ogni area della casa: soggiorno, bagno, cucina o camera da letto.

La radio portatile Easy è disponibile al prezzo di 229 euro e Meisterstück a partire da 1099 euro.