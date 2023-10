Con Lenovo ThinkCentre m90a Pro Gen 4 i Pc all-in-one raggiungono standard mai visti prima

Lenovo ha presentato ThinkCentre m90a Pro Gen 4, un potente Pc dotato di sistema operativo Windows 11, progettato per soddisfare le esigenze dei moderni ambienti di lavoro e dei content creator. Il nuovo all-in-one (Aio) offre performance, espandibilità e risultati all'altezza delle esigenze, grazie a componenti all'avanguardia, tra cui Intel vPro Enterprise con processori Intel Core i9 fino alla 13ma generazione, Gpu Nvidia Geforce Rtx 4050 Laptop e fino a 64Gb di memoria Ddr5. Per mantenere il sistema ottimizzato, il Pc è dotato di Energy Performance Optimizer, che utilizza il machine learning per classificare le attività e aumentare le prestazioni.

La porta Thunderbolt 4 in dotazione consente la condivisione estremamente veloce dei file e rende il trasferimento di video e file di grandi dimensioni un gioco da ragazzi. Per i professionisti che vogliono ancora di più, il desktop può supportare un monitor 8k o due 4k aggiuntivi, può essere equipaggiato con Gpu e unità di archiviazione esterne e può fungere da monitor quando è collegato ad altri dispositivi.

Con un display Qhd da 27 pollici in grado di visualizzare anche i dettagli più piccoli, l'Aio brilla a 350 nit e ha una classificazione sRgb 99%, affinché che i disegni e le opere d'arte riflettano accuratamente l'ispirazione e la visione degli artisti. Il desktop è inoltre certificato Eyesafe 2.0 e Flicker Free dal Tüv Rheinland e dispone della tecnologia Natural Low Blue Light integrata nell'hardware per ridurre l'affaticamento e la stanchezza degli occhi.

Oltre alla porta Thunderbolt 4, ThinkCentre M90a Pro Gen 4 offre anche una porta Thunderbolt 3 opzionale, che consente di condividere il display come monitor Thunderbolt se collegato tramite il cavo Usb-c in dotazione. Grazie a questa funzione, è possibile anche condividere una seconda unità Ssd M.2 con un computer portatile o un Pc ad alta velocità di trasferimento dati. I possessori di smartphone Lenovo ThinkPhone by Motorola e di altri selezionati modelli Motorola, possono connettersi all'Aio tramite app, ottenendo la possibilità di copiare, incollare e trascinare i file tra il telefono e il desktop, nonché di eseguire lo streaming delle app, rispondere ai messaggi e tenere traccia delle notifiche senza dover utilizzare il telefono.

Privacy, sicurezza e affidabilità sono essenziali per il professionista di oggi e ThinkCentre M90a Pro Gen 4 combina perfettamente hardware e software per garantire agli utenti la massima protezione.

Grazie a una combinazione unica di intelligenza artificiale, ("Human Presence Detection", Hpd) di nuova generazione con sensore radar e telecamera Rgb-ir, l'Aio sfrutta la privacy con login e logout "zero-touch" che oscurano automaticamente lo schermo quando qualcuno è alle proprie spalle.

Oltre alla serie di funzionalità di sicurezza, il Pc Lenovo è anche dotato di un chip Tpm 2.0 indipendente per una crittografia più sicura e viene fornito con ThinkShield per salvaguardare dati e risorse; inoltre, può bloccare i dispositivi di archiviazione Usb con Smart Usb Protection. L'Aio è anche testato Mil Spec per la durata e l'affidabilità ed è certificato Ui Anti-dust.

Il Lenovo ThinkCentre M90a Pro Gen sarà disponibile in Italia a partire dal 2024.